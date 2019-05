Chiamparino, da exit poll vittoria Cirio

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Naturalmente un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta". Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, candidato per il secondo mandato del centrosinistra, commenta così i dati degli exit poll. "In attesa dei risultati ufficiali, che consentiranno di fare valutazioni più approfondite, voglio ringraziare chi mi ha votato - aggiunge - e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale".