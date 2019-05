3/a proiezione Piemonte, Cirio al 46,9%

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Secondo la terza proiezione del consorzio Opinio per la Rai, nelle elezioni in Piemonte resta in testa Alberto Cirio del centrodestra ma con una percentuale lievemente in calo, al 46,9%, rispetto ai dati precedenti. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 38,8% e Giorgio Bertola di M5s con il 13,7%. La copertura del campione è del 29%.