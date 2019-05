Piemonte, si vota fino alle 23

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in tutto il Piemonte, dove con le Europee si vota anche per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, oltre che per il rinnovo di 826 amministrazioni comunali. Gli elettori possono presentarsi alle urne fino alle 23, quando inizierà lo spoglio delle Europee. Terminato questo scrutinio, alle 14 di domani inizierà quello per le Regionali e, a seguire, per le Comunali.

Sono quattro i candidati alla presidenza della Regione, l'ultima del Nord ancora mani del centrosinistra. Sergio Chiamparino cerca la riconferma appoggiato da Pd, Luv, i Moderati, + Europa, Piemonte del si, Demos e Italia in Comune.

Il centrodestra schiera l'eurodeputato di Forza Italia Alberto Cirio, sostenuto anche da Lega, FdI, Udc e lista civica Si Tav, Piemonte nel cuore. Il consigliere regionale Giorgio Bertola corre per il Movimento 5 stelle, il professore Valter Boero per il Popolo della Famiglia.