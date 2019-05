3-1 alla Lazio, Toro vince per Moretti

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Il Torino chiude la stagione con una vittoria, che vale il record di punti in campionato. Al Grande Torino, in lacrime per l'addio al calcio giocato di Emiliano Moretti, finisce 3-1 la partita contro la Lazio. Un risultato che aumenta i rimpianti per una stagione che poteva portare in Europa la squadra di Mazzarr, settima in classifica.

Resta la convinzione che il questo Toro, senza cessioni eccellenti e con i giusti ritocchi, la prossima stagione possa ancora dire la sua.

"Abbiamo posto delle solide basi per il futuro", afferma a fine partita Iago Falque, autore del gol che ha sbloccato la partite all'inizio della ripresa. Il 2-0 lo firma Lukic, al termine di un bel contropiede. L'uno-due granata non spegne la Lazio, in campo con le seconde linee dopo la vittoria della Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi, tra i candidati alla panchina della Juve per la prossima stagione, accorcia con Immobile, ex fischiatissimo. Chiude la partita De Silvestri, poi tutti i cori e gli applausi sono per Moretti.