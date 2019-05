Teatro, a Torino L'Isola dei pappagalli

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Il Teatro Stabile di Torino ripropone, il 28 maggio al Teatro Carignano, un piccolo capolavoro, la commedia musicale di Sergio Tofano 'L'Isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi', con una nuova produzione di Antonio Latella che in quella piece recitò da ragazzo, a 18 anni, regia di Franco Passatore.

Uno spettacolo che gioca con le parole, in un universo linguistico 'dadaista', con l'esprit gioioso dell'infanzia perduta. Per il regista è una nuova tappa nel 'percorso di ricerca sul verso' che lo ha portato da Tasso a Sto (pseudonimo di Tofano). Lo spettacolo creato da Tofano sulle musiche di Nino Rota, racconta di un naufragio, protagonisti l'intramontabile eroe dei fumetti Bonaventura, l'inseparabile bassotto e i buffi personaggi della nave Teresina finiti su un'isola tra cannibali brutti e pappagalli belli. Un naufragio che è anche un viaggio all'indietro, verso la giovinezza perduta, verso il mistero della vita e degli antichi sogni.