Partita del Cuore incassa 490.000 euro

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Ha già incassato 490mila euro, che saranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Telethon la Partita del Cuore, in programma lunedì 27 maggio all'Allianz Stadium di Torino. In campo la Nazionale Cantanti, capitanati da Paolo Belli, e i Campioni per la Ricerca con Andrea Agnelli. A dare il calcio d'inizio sarà Cristiano Ronaldo; in campo anche Gigi Buffon e Andrea Pirlo, mentre per Massimiliano Allegri sarà la prima volta da ex in quello che negli ultimi cinque anni è stato il suo stadio.

L'impianto è ormai tutto esaurito da giorni. Nel frattempo continua la raccolta delle offerte attraverso l'sms solidale 45527. L'obiettivo è quello di battere il record di incassi realizzati nel 2015, quando i fondi raccolti superarono i 2,1 milioni di euro. Dal cellulare è possibile donare fino a 2 euro, tra i 5 e i 10 euro da telefono fisso.

Sono tante le star che hanno aderito alla iniziativa.