Master Comic Show, si ride al Gioiello

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Due ore di risate e riflessioni.

Uno spettacolo che si destreggia nel "falso mito delle false apparenze". Questo è il Comic Magic Show, che porterà a Torino, il 30 maggio, alcuni fra i pesi massimi del cabaret italiano.

Nomi illustri, diventati popolari grazie a trasmissioni come Zelig, Colorado, Eccezionale Veramente e al serbatoio di Comedy Central, si alterneranno alle new entry in una sequenza di sketch e di monologhi che lascia poco spazio alla casualità, perché "non si traduce in una mera kermesse di comici senza logiche illogiche". Il tutto presentato da Nino Formicola, il 'Gaspare' del duo Gaspare & Zuzzurro, vincitore nel 2018 della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

"Il nostro - annunciano alla 'Madama Produzioni Artistiche' - è un lavoro di squadra che darà l'avvio a una nuova era della comicità". Lo spettacolo è ideato da Mauro Tarantini - in arte Jo Tarantino - che ne è anche uno degli interpreti.

L'appuntamento è al teatro Gioiello alle 21.