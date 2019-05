'Groppi d'amore' di Scarpa al Baretti

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - La stagione del Teatro Baretti, a Torino, chiude con uno spettacolo ironico e commovente, 'Groppi d'amore nella scuraglia' di Tiziano Scarpa. In scena dal 29 al 31 maggio, è la storia della lotta amorosa tra due uomini innamorati della stessa donna sullo sfondo di un paesino che è anche una discarica di rifiuti.

Non poteva esserci conclusione migliore per il teatro, che ha registrato un notevole incremento di pubblico e che aveva per tema 'il tempo del disinganno'. "Il teatro è luogo del disinganno - spiega il direttore artistico, Davide Livermore - quando funziona apre occhi, mente e cuore. E il buio in sala aiuta a guardarsi dentro".

Livermore, regista tra i più quotati d'Europa, firmerà anche la prossima stagione, dal titolo 'Meglio a teatro che male accompagnato', questa volta affiancato alla direzione dalla regista e scrittrice Rosa Mogliasso. Tra gli spettacoli più seguiti della passata stagione, vi è 'Prima fu la volta dei migranti', inchiesta sull'Europa dei Muri, di Alma Teatro.