Salone dei Cocktail a Palazzo Carignano

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Chiusura, nel weekend 25-26 maggio della Torino Cocktail Week 2019. Nelle sale di Palazzo Carignano, in collaborazione con To Drink e con la Camera di Commercio di Torino, è allestito il Salone del Cocktail con gli stand delle più importanti aziende di liquori e due punti bar con le creazioni dei barman professionisti.

Ampio spazio anche a chi i cocktail, oltre a miscelarli, li racconta sui libri. Domenica alle 13 in scena il contest finale fra i dieci bartender più apprezzati, alle 18 in programma un seminario sulle miscelazioni low alcol con Diego Ferrari. Ultimo appuntamento alle 19.45 con la masterclass sul saké in cui si parlerà anche di 'Nero', il primo sakè italiano al mondo, realizzato con riso nero varietà Penelope di Vercelli.

L'ingresso al Salone è gratuito. Biglietto per le consumazioni a 10 euro, che include cocktail di benvenuto e degustazione degli spirits in purezza negli stand.