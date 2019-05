Ramos medita addio Real, lo vuole CR7

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sergio Ramos pensa seriamente di lasciare il Real Madrid, nonostante i due anni di contratto che ancora lo legano al club. E, tra le varie strade che si aprono, ce n'è una che porta alla Juventus. Lo rivela 'As', descrivendo il rapporto ormai logoro con il presidente Florentino Perez, soprattutto dopo una furibonda lite seguita all'eliminazione dall'ultima Champions. Lo staff di procuratori che curano gli interessi del capitano - che al Real guadagna 12,5 mln a stagione - avrebbero già ricevuto offerte interessanti. Dal Manchester United (il club inglese lo voleva già prima del suo ultimo rinnovo, nel 2015), dal Liverpool e dalla Cina. Ma il club più propenso a fare un grosso sacrificio sarebbe proprio la Juventus, afferma As, dato che Cristiano Ronaldo avrebbe esortato la famiglia Agnelli a fare uno sforzo per arrivare a Ramos, con cui il portoghese ha vinto quattro Champions in cinque anni.