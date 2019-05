Museo Cinema Torino omaggia Bruno Lauzi

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Bruno Lauzi proponendo il 29 maggio al Cinema Massimo la proiezione del film 'InvaXön - Alieni in Liguria' di Massimo Morini ed Enzo Pirrone. Una produzione indipendente che strizza l'occhio a un'ironica fantascienza, un appassionato ritratto di Genova e soprattutto dei genovesi, con un cameo di Bruno Lauzi in una delle sue rarissime apparizioni cinematografiche. L'iniziativa fa parte del progetto 'Torino/Genova - A/R. In viaggio con Tenco, De André, Lauzi' che prevede anche, il 27 maggio, un live musicale di Luca Morino, in accompagnamento alla visione dei documentari di Archive Alive! organizzato dalla Mediateca Rai Dino Villani.