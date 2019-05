Lupo muore investito da treno nel Vco

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 24 MAG - Un lupo è morto investito da un treno sulla linea ferroviaria Domodossola-Novara. E' accaduto ieri sera a Calice, frazione alle porte di Domodossola (Vco): il corpo è stato rinvenuto sulla massicciata stamani. La Polizia Provinciale parla di un lupo maschio. L'animale è stato messo disposizione dell'Istituto zooprofilattico di Torino che lo sottoporrà a tutti gli accertamenti per capire se il lupo era già stato "campionato" in passato nel Verbano Cusio Ossola o in altre zone.