Giovanardi, 'chiederò 20 mila euro'

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Ammonta a 20 mila euro l'indennizzo che l'ex senatore Carlo Giovanardi intende chiedere nell'ambito della causa civile che muoverà contro 29 consiglieri comunali di Torino per l'ordine del giorno sul caso Cucchi approvato a gennaio. "Mi hanno censurato come diffamatore - spiega - proprio nei giorni in cui il Tribunale di Roma archiviava una denuncia per diffamazione fatta dalla famiglia Cucchi". Giovanardi sarà assistito dall'avvocato Roberto Cota, ex governatore del Piemonte.

L'ex senatore ha parlato a margine dell'udienza, in tribunale a Torino, dove ha testimoniato per conto della difesa nel processo a Silvana De Mari, medico imputato per diffamazione ai danni del circolo 'Mario Mieli' di Roma. In aula ha affermato di ritenere l'associazione (che tutela i diritti Lgtb) responsabile della diffusione delle idee di Mieli, attivista gay morto suicida nel 1983, autore di un libro che contiene alcune frasi controverse su pedofilia, necrofilia e coprofilia.