Dove.it, l'agenzia immobiliare digitale

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Arriva anche a Torino Dove.it, agenzia immobiliare esclusivamente online, che certifica gli immobili prima della vendita con il notaio e consente grazie alla realtà aumentata, all'intelligenza artificiale e all'utilizzo dei big data, di azzerare o diminuire i costi per chi vende e per chi compra.

"Torino è una città ideale per i giovani italiani che fanno impresa: con Dove.it vogliamo trasformare anche il settore immobiliare e renderlo sempre più smart e alla portata di tutti, sia economicamente che praticamente", spiega Paolo Facchetti, co-founder e amministratore delegato.

Dove.it, presente a Milano e Monza, ha raccolto finora oltre 50 mandati di vendita di immobili di fascia medio-alta, per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro, e finalizzato le prime vendite. Un team di giovani di talento con esperienze all'estero che hanno conquistato gli investitori, raccogliendo 2 milioni di euro di finanziamenti da parte di angel e private investor.