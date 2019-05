Tuchel "Spero Mbappè e Neymar restino"

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Spero che Mbappé e Neymar continuino con noi, ma se ciò non accadesse troveremo delle soluzioni": a parlare è il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di Ligue1. "Questo è il calcio - ha risposto l'allenatore tedesco - ma da tecnico voglio che siano ancora qui la prossima stagione. Ma se ciò non dovesse accadere troveremo soluzioni", ha detto Tuchel che ha commentato anche le parole di Mbappè che nei giorni scorsi ha chiesto "di avere maggiori responsabilità, al Psg o altrove": "Kylian ha grandi obiettivi e ha deciso di fare questo discorso - ha detto Tuchel - lui è molto intelligente e sa cosa sta fare chiedendo maggiori responsabilità. Lui è un giocatore speciale, vuole segnare, segnare, segnare e vincere tutti i trofei possibili.

Ragazzi del genere sono speciali e dobbiamo accettarlo. Io, come allenatore, li amo. Comunque, non ho intenzione di perdere la testa con questo discorso, parlo con Kylian ogni giorno e tra noi c'è un rapporto di fiducia".