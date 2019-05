Tornano temporali, weekend di piogge

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Tornano i temporali in Piemonte, dopo una breve tregua. I primi deboli rovesci sono previsti oggi pomeriggio, ma il vero peggioramento sarà tra venerdì e sabato, con con precipitazioni più intense nel Torinese, Cuneese, Vercellese e Novarese, dicono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Domani a quota 2000 metri la massima prevista è di 12 gradi, la minima è di 5.

Saranno le temperature a Ceresole Reale, dove domani pomeriggio arriverà la tappa del Giro d'Italia, con le strade perfettamente liberate dalla neve caduta nell'ultima parte della scorsa settimana.

Arpa ha pubblicato la relazione meteo mensile: ad aprile la media delle piogge in Piemonte è stata di 170 millimetri, +45% rispetto ai dati storici, primo mese con un surplus dopo 4 consecutivi di deficit.