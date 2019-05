Media Gb,per City Guardiola non si muove

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - Il City è tranquillo, Guardiola non si muove da Manchester: sulla permanenza del tecnico catalano alla guida della squadra campione di Inghilterra, il club inglese si limita ufficialmente a un 'no comment' all'Ansa sulle voci che si ripetono dall'Italia su un accordo con la Juve. Ma secondo il Sun, il City nega la possibilità di un divorzio, è tranquillo che il suo tecnico sotto contratto per altri due anni rimarrà e anzi "ritiene cosi' ridicole le voci dall'Italia da non sentire la necessita' di una smentita". Secondo il Manchester Evening, però, non solo l'addio del manager catalano è altamente improbabile, ma sarebbero già iniziate le trattative per estendere il contratto di Guardiola, in scadenza nel 2021, fino al 2024. Un nuovo quinquennale sontuoso per blindare l'allenatore, che a più riprese ha espresso il desiderio di restare all'Etihad stadium.