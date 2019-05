Furti e rapine in centri commerciali, smantellata banda

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 MAG - Era specializzato in furti e rapine in centri ed esercizi commerciali il sodalizio criminale smantellato dai carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria. L'operazione 'alta moda', condotta dai militari della Compagnia di Tortona (AL) e coordinata dalla Procura di Alessandria, ha portato all'arresto di 22 persone e alla denuncia di altrettante persone, tutte straniere. Numerosi i furti scoperti dai carabinieri, in Italia e all'estero, e riconducibili all'operato dell'organizzazione.

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, aggravata dalla transnazionalità; furto pluriaggravato, continuato; ricettazione e favoreggiamento personale, i reati contestati.(ANSA).