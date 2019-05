Vino, doc terre Alfieri compie 10 anni

(ANSA) - ASTI, 22 MAG - Monferrato e Roero festeggiano i primi dieci anni della nascita della doc Terre Alfieri Arneis e Terre Alfieri Nebbiolo, in un convegno con degustazioni in programma il 27 maggio a San Damiano d'Asti.

L'iniziativa, presentata oggi dal presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio, coinvolge i dieci Comuni di produzione, nelle province di Asti e Cuneo, da Ferrere a Govone "e che propone spunti di riflessione e accoglie i consumatori dando loro l'opportunità di conoscere i produttori e degustare le eccellenze del territorio, non solo il vino".

L'idea della denominazione partì dal progetto 'Pensa locale agisci globale' proposto dal vignaiolo Beppe Pescaja di Cisterna d'Asti, per una "via alternativa - spiega - a una nuova economia sostenibile nel lungo periodo".