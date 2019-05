Arriva sportello Postamat a Germagno

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Poste Italiane ha installato un nuovo sportello automatico Atm Postamat a Germagno, comune della provincia del Verbano Cusio Ossola con 200 abitanti. E' il primo in Piemonte in un comune privo di ufficio postale.

Le installazioni sono parte di un più ampio progetto che ha l'obiettivo di estendere la presenza di Poste Italiane nei territori non direttamente serviti da un ufficio postale.

Disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, gli Atm Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Nella Verbano Cusio Ossola è prevista a breve l'installazione di Atm Postamat anche in altri tre Comuni nei quali non è presente un ufficio postale, precisamente a Cursolo Orasso, Montescheno e Villette.

In Piemonte sono previste 74 installazioni di sportelli automatici Atm Postamat.