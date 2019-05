Stacca dito a poliziotto con un morso

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Morsica a una mano un poliziotto per opporsi all'identificazione e gli stacca la prima falange dell'anulare. Un nigeriano di 23 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. L'uomo, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo dalle volanti in via Passo Buole. Una volta accompagnato in Questura per l'identificazione, ha aggredito un agente. Il poliziotto è stato trasportato in ospedale per le cure.