Poste, nuovo centro distribuzione Torino

(ANSA) - TORINO 21 MAG - E' in funzione il nuovo centro di distribuzione postale nel centro di Torino: ha sede in via Arsenale 11, su una superficie di 600 mq, e dispone di attrezzature di ultima generazione. Da qui partiranno lettere e pacchi per 28.000 abitazioni e 8.000 attività commerciali tra uffici e negozi.

"Nei nuovi locali lavorano 41 addetti tra portalettere e operatori interni, che gestiscono ogni giorno 2.865 invii per la corrispondenza ordinaria e 418.000 per la posta a firma e i pacchi", spiega Gabriele Marocchi, responsabile Ingegneria Macro Area Nord Ovest. Le zone di recapito sono sedici (Cap 10121, 10122 e 10126). Sono consegne green, che avvengono a piedi, in bicicletta o in moto, con orario più lungo rispetto al passato, fino alla 19,45 e non alle 14. Tutti i portalettere hanno un palmare e con i terminali possono gestire la corrispondenza in modo veloce e tracciata, portando a domicilio servizi postali e di pagamento. Poste Italiane ha effettuato 22 assunzioni a Torino, 94 in provincia e 210 in Piemonte.