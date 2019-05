Nasce 'Villa Ascenti, 'gin piemontese'

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Nasce a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo) il 'gin piemontese' Villa Ascenti. Prodotto nella distilleria della società Diageo realizzato con un investimento di 420 mila euro, il gin, distillato in recipienti di rame, è fatto con ingredienti del Piemonte nord-occidentale: tra questi l'uva Moscato, menta fresca, timo e altre erbe distillate entro poche ore dalla raccolta.

Il lancio è previsto in 14 paesi europei. "E' un gin che riflette il dna del Piemonte in termini di aroma e gusto - spiega Lorenzo Rosso, mastro distillatore del gin Villa Ascenti - sono particolarmente orgoglioso che sia utilizzato il distillato di uva Moscato, un'idea nata dalla mia esperienza di vinificazione".

Diageo, leader globale nel settore delle bevande alcoliche, è quotata alla borsa di Londra e a quella di New York. I suoi prodotti sono venduti in oltre 180 Paesi di tutto il mondo.