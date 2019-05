Enrico Bisi direttore Sottodiciotto

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Il regista torinese Enrico Bisi, docente di Regia al Dams di Torino, è il nuovo direttore di Sottodiciotto Film Festival & Campus. Bisi succede a Steve Della Casa, che ha terminato il suo incarico triennale, già in proroga di un anno per la scorsa edizione. Lo ha nominato il consiglio direttivo di Aiace Torino che ha anche annunciato che la prossima edizione del festival, la 21/a, si terrà nella primavera 2020.

"Prima di tutto ringraziamo Steve Della Casa per l'ottimo lavoro di questi anni - dichiara Giulia Carluccio, presidente di Aiace Torino - per le sue visioni di futuro, per la sua apertura al mondo universitario e alla ricerca, e anche per le sue riflessioni che hanno portato a scegliere per un cambio generazionale. Enrico Bisi, oltre ad aver già curato, due anni fa, un'ottima sezione del Festival, dedicata all'Hip Hop - aggiunge Carluccio - coniuga competenze cinefile con un'attività di documentarista che si sposa bene con la linea sperimentale e laboratoriale intrapresa dall'Aiace."