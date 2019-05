Chiellini scherza su Sarri "Chi,Sacchi?"

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "Allegri ha dato tanto alla Juve, sarà ricordato a lungo e magari un giorno potrà tornare".

Giorgio Chiellini non chiude le porte a un eventuale ritorno del tecnico livornese alla Juventus. "Non ho nessun messaggio da inviargli, tanto lo vedrà a Livorno, lo sentirò al telefono - ha aggiunto Chiellini, a margine della serata dedicata agli Insuperabili Onlus e Reset Academy, che si rivolgono a ragazzi con disabilità -. Allegri ha doti incredibili fuori dal campo, persona positiva che sa sdrammatizzare". Infine, incalzato sul nome di Sarri, Chiellini si è trasformato in attaccante dribblando la domanda, più per evitare che non per bocciare.

"Sacchi?" ha detto ridendo prima di andare via.