'C'è la Finanza', fuggifuggi dal locale

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Arriva la guardia di finanza e cuochi e camerieri scappano dal ristorante. E' successo a Torino nei giorni scorsi durante un controllo in un locale nella zona di corso Cosenza. Alla vista delle divise quattro lavoratori, impiegati in nero, hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati dai militari nelle vicinanze del locale.

Il controllo riguardava un ristorante giapponese. Il personale irregolare era di nazionalità filippina, cinese e pakistana e veniva adibito a varie mansioni. Uno di loro, un trentenne, era sprovvisto di permesso di soggiorno.

Dopo l'intervento della guardia di finanza il titolare - un quarantenne di origine cinese - ha regolarizzato i dipendenti, ma rischia ugualmente sanzioni per 10 mila euro e la sospensione dell'attività. Le Fiamme Gialle hanno anche rilevato delle anomalie contabili e amministrative.