A Torino 15 imprese vincenti Nord Ovest

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Quindici 'imprese vincenti' del Nord Ovest, che operano nei comparti Moda e Design, Food & Beverage, Industria e Servizi, raccontano a Torino le loro storie di successo e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo. E' la terza tappa - dopo Milano e Bologna - del roadshow organizzato da Intesa Sanpaolo per valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy.

Le aziende - tutte economicamente solide e in crescita da tre esercizi consecutivi, con un numero di dipendenti non in diminuzione e con indici di redditività positivi - verranno inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale offerti da Intesa Sanpaolo e dai partner dell'iniziativa, Bain & Company, Elite e Gambero Rosso.

A disposizione delle imprese verranno messe anche tutte le competenze di Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center.