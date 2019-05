Tinexta a Needham Conference di New York

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Tinexta, società quotata in Borsa tra gli operatori italiani leader in digital trust, credit information e management, è protagonista per due giorni alla Needham Emerging Technology Conference di New York. Domani e dopodomani il gruppo presieduto da Enrico Salza sarà ospite della società di Investment Banking e di Asset Management che lo presenterà a una platea di investitori interessati all'innovazione digitale e ai servizi tecnologicamente avanzati per le imprese.

Scopo della Needham Emerging Technology Conference, organizzata da Needham & Company, è quello di consentire ai team di Asset Managers di incontrare i direttori di aziende che operano con le più avanzate tecnologie nel mondo. A New York Tinexta - 1.294 dipendenti e nel 2018 ricavi per 239,6 milioni di euro e un'EBITDA di 66 milioni di euro - presenta, in particolare, le scelte di strategia e i suoi risultati economici più recenti.