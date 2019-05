Neve su strade Giro, lavoro per pulizia

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - C'è tanta neve sulle montagne del Gran Paradiso, dove venerdì arriverà una delle tappe più suggestive di questo Giro d'Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale.

Dall'inizio di maggio uomini e mezzi della Città Metropolitana di Torino sono al lavoro per sgomberare le strade su cui transiteranno i corridori e la carovana, con arrivo a quota 2247 metri, e i piazzali per i 'paddock' della corsa rosa.

Nella stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del lago Agnel, nei pressi dell'arrivo di tappa, l'altezza della neve oggi è di 1 metro e 81 centimetri; negli ultimi tre giorni ci sono state numerose nevicate, ma le strade sono sempre state sgomberate dalle squadre della Città Metropolitana. Nei prossimi giorni sono previsti solo deboli rovesci e un aumento delle temperature, con rialzo dello zero termico a 3.100 metri di altitudine. resta però incerto il meteo per il giorno della tappa, venerdì 24.