Italian Tech Week,in scena l'innovazione

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Cinquanta aziende nazionali e internazionali, 40 eventi in venti luoghi della città e cento testimonianze: sono i numeri dell'Italian Tech Week che, dal 24 al 30 giugno, riunirà a Torino le eccellenze italiane ed europee impegnate nell'innovazione. Tra gli ospiti dell'Ogr-Sei Torino Forum ci saranno Fabiola Gianotti, dg del Cern e Daniel Ek, fondatore di Spotify, intervistato da John Elkann.

Itw - presentato al Castelli del Valentino - è promosso da undici istituzioni torinesi: School of Entrepreneurship and Innovation (Sei), Camera di Commercio, Università e Politecnico, Compagnia San Paolo e Fondazione Crt, Ogr, Club degli Investitori, Torino Social Impact, Fondazione Links e Unione Industriale. Main corporate sponsor Ferrovie dello Stato. Gli eventi saranno gratuiti. "Torino è una città che sta scommettendo molto sull'innovazione tecnologica perché ha tutte le caratteristiche per farlo e l'amministrazione comunale sta investendo sulle nuove tecnologie", spiega la sindaca, Chiara Appendino.