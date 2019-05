In 53.582 a Cani in posa Reggia Venaria

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - E' stata visitata da 53.582 persone la mostra 'Cani in posa. Dall'antichità ad oggi' alla Reggia di Venaria. L'esposizione, aperta il 20 ottobre scorso, era stata programmata, in un primo momento, fino al 10 febbraio, poi, considerato il successo di pubblico, è stata prorogata fino a ieri, 19 maggio. 'Cani in posa', curata da Francesco Petrucci e organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e da Glocal Porpject Consulting, da un'idea di Fulco Ruffo di Calabria, è la prima grande esposizione in Italia dedicata al cane nella storia dell'arte, con una raccolta di manufatti, sculture, dipinti, incisioni, disegni e fotografie.