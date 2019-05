FdI, striscione si Tav da comune Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Fratelli d'Italia srotola lo striscione SìTav dal balcone del municipio di Torino.

L'iniziativa è di Roberto Rosso e Agostino Ghiglia, candidati del partito di Giorgia Meloni rispettivamente al Consiglio Regionale e al Parlamento Europeo.

"Con questa iniziativa - spiega Rosso - abbiamo voluto dimostrare che la maggioranza silenziosa e non di questa città è dalla parte della Tav, dei cantieri e del lavoro. Abbiamo purtroppo una sindaca intestardita sul no, per compiacere il suo partito e un Governo che propone una mini Tav che taglia fuori Torino a favore di Milano, mentre noi diciamo sì al progetto originale".

Per Ghiglia occorre "una politica del si, del lavoro, delle opere pubbliche. Il Piemonte può tornare ad essere centrale in Europa solo diventando un polo europeo della logistica attraverso Tav e Terzo Valico. Con questo striscione - conclude - sottolineiamo che oggi a Palazzo Civico siede la minoranza dei torinesi".