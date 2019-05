Centrodestra propone assessore a bambini

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Un assessorato ai bambini che agisca come una sorta di lobby nell'interesse dei più piccoli, con una funzione di raccordo e coordinamento rispetto alle altre componenti della Giunta regionale: è la proposta lanciata in un appuntamento elettorale a Torino dal candidato governatore del centrodestra Alberto Cirio. L'idea è del cardiochirurgo infantile Piero Abruzzese, candidato a sostegno di Cirio nella lista civica Sì Lavoro Sì Tav per il Piemonte nel Cuore, che aspira a diventare il primo assessore con questa delega nella storia della Regione.

"L'iniziativa - rimarca Cirio - farà parte del nostro programma di governo. La risorse per realizzarla le troveremo nel Fondo sociale europeo. L'assessore sarà una figura in grado di spaziare in tutti i campi di competenza regionale, in dialogo con gli altri colleghi per portare in ogni materia il punto di vista dei bambini".