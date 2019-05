Toro crolla a Empoli, addio all'Europa

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - La rincorsa all'Europa del Torino finisce a Empoli nel modo peggiore, una sconfitta per 4-1 che rilancia le chance di salvezza della squadra toscana. L'ex Acquah porta in vantaggio l'Empoli che chiude il primo tempo sull'1-0 resistendo agli attacchi granata. Pareggio del Toro con Iago Falque, subentrato a Aina, poi il Torino si fa sorprendere da Brighi e crolla nel finale. Dopo il fischio finale la squadra granata al completo ha ringraziato i tantissimi tifosi che erano andati fino a Empoli per sostenerla.