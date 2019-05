Film commission, 56 produzioni nel 2019

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Da gennaio a oggi in Piemonte sono stati realizzati 5 lungometraggi (di cui 2 stranieri), 2 serie Tv, 8 documentari, 8 cortometraggi, 5 progetti digital, 12 format tv e 16 spot pubblicitari. Sono i numeri diffusi oggi, a Cannes, da Film Commission Torino Piemonte (FCTP), in un incontro organizzato in collaborazione con Visit Piemonte, società in-house per la valorizzazione turistica e agroalimentare della Regione Piemonte.

A Cannes è stato proiettato in anteprima mondiale - nella sezione Cannes Classic - 'La passione di Anna Magnani', documentario diretto da Enrico Cerasuolo e prodotto dalla società piemontese Zenit Arti Audiovisive in collaborazione con Rai Com , in associazione con Cinecittà Istituto Luce e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.