Sveglia padroni casa che vuol svaligiare

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Ha cercato di intrufolarsi in una villa di Collegno (Torino), per portare via gioielli e denaro, ma ha svegliato i proprietari. E quando ha tentato di fuggire, è rimasto bloccato in giardino e arrestato dai carabinieri.

Un italiano di 24 anni è ora accusato di furto aggravato.

L'uomo prima ha scavalcato la recinzione e ha rubato alcuni vestiti in un garage, poi, con una scala, ha raggiunto il primo piano dell'abitazione, ma ha fatto troppo rumore e ha svegliato i proprietari. Ha cercato di fuggire, ma non è riuscito a scavalcare la recinzione della villa ed è rimasto bloccato in giardino. I carabinieri, chiamati dai proprietari di casa, l'hanno trovato accovacciato in un angolo buio del giardino.