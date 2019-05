Protesi anca, video spiega intervento

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Un video per spiegare, in modo semplice e completo, l'intervento di protesi all'anca che attende il paziente. Lo ha realizzato Humanitas Gradenigo che lo sta distribuendo, assieme a una dettagliata brochure, per mezzo di una chiavetta USB consegnata a ciascun paziente al momento del pre-ricovero in ospedale. In cinque minuti di animazione accompagnati da una voce fuori campo, viene illustrato l'intervento di chirurgia protesica: il paziente viene così aiutato a vivere meglio il ricovero in ospedale e il ritorno a casa.

"Si tratta di un'idea nata proprio dal confronto quotidiano con i nostri pazienti - spiega il dottor René Joseph Negretto, responsabile di Ortopedia e Traumatologia di Humanitas Gradenigo -. Sono loro a lamentare spesso una carenza di informazioni relative all'intervento che li aspetta".