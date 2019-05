Parco Racconigi,flash mob per riapertura

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Flash mob, oggi sotto la pioggia, per chiedere la riapertura del Parco di Racconigi. In prima fila l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, che ha lanciato l'hashtag #bastaunafirma".

"L'ho detto tante volte e non mi stancherò di ripeterlo - dichiara l'assessora - come Regione Piemonte siamo disponibili a firmare una convenzione con il Ministero per valorizzare le Residenze reali e intervenire anche sulle manutenzioni, come quelle necessarie a Racconigi e che tengono chiuso il parco da otto mesi. Ma finora, e nonostante le tante lettere e telefonate, tutto tace. Noi non ci stiamo, e neanche i cittadini di Racconigi, che stamattina hanno sfidato la pioggia per chiedere di riavere un bene che è un patrimonio della collettività e può rappresentare un motore di sviluppo, ma invece è abbandonato a sé stesso, coperto di erbacce. Non ci fermeremo". Il Mibac, dal canto suo, ha già fatto sapere che i lavori per la messa in sicurezza "del parco più bello d'Italia", inizieranno martedì.