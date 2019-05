Museo Cinema, 10 milioni di visitatori

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Il Museo Nazionale del Cinema taglia il traguardo dei 10 milioni di visitatori. A staccare il fortunato biglietto è stato Fabrizio, studente di Bari, premiato con l'accompagnatrice Cristina con una tessera per entrare gratis al museo. Per sempre. Allestito all'interno della Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino, il museo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifica.

"Mia sorella vive qui - racconta Fabrizio - e siamo venuti a trovarla per 4 giorni, ne abbiamo quindi approfittato per venire a visitare il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana.

Non ci saremmo mai aspettati una sorpresa del genere".

Sono passati diciannove anni da quel 20 luglio 2000 in cui venne venduto il primo biglietto del Museo del cinema alla Mole Antonelliana. A celebrare i 10 milioni di visitatori c'erano l'assessora alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon, e il presidente del museo, Sergio Toffetti.