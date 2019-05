Trapianti, trovato gene del rigetto

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Uno studio internazionale ha scoperto un gene che provoca il rigetto nei trapianti di organo.

Lo hanno condotto la Columbia University di New York e alcuni centri europei, tra cui Città della Salute e Università di Torino, ed è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. I ricercatori hanno identificato il gene LIMS1 che, quando diverso tra donatore e ricevente, cioè incompatibile, contribuisce a peggiorare la riuscita del trapianto. La scoperta aiuterà a migliorare la scelta dei donatori.

Lo studio, condotto analizzando 2.700 coppie di donatore-ricevente di trapianto renale, delle quali 800 a Torino, permetterà di "trovare le combinazioni più compatibili quando si selezionano gli organi da trapiantare. Si potranno quindi migliorare gli abbinamenti tra donatore e ricevente e di conseguenza l'esito dei trapianti", spiega la professoressa Silvia Deaglio, ricercatrice del gruppo di Genetica dei Trapianti dell'Università di Torino.