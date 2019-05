Torino diventa hub per l'innovazione

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Torino città dell'innovazione. E' quanto prevede un protocollo d'intesa siglato da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Innovation Center. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di un ecosistema di rilevanza internazionale in grado di attrarre nuove start up e nuovi investimenti in start up e in fondi Tech, in particolare negli ambiti dell'intelligenza artificiale e della blockchain.

Ad ospitare le iniziative utili alla creazione dell'hub saranno le Officine Grandi Riparazioni (Ogr), storico edificio dove un tempo venivano riparati i treni che la Fondazione Crt ha trasformato in centro di eccellenza per la cultura e l'innovazione. Gli investimenti invece passeranno attraverso le Fondazioni e Neva Finventure, il Corporate Venture Capital di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Già avviato uno studio di fattibilità per la definizione del piano di azioni da effettuare. Il passaggio alla operatività è previsto nel primo semestre 2019.