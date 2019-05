Castello Racconigi, parco presto aperto

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Il parco del Castello di Racconigi sarà riaperto entro fine giugno. "Stiamo lavorando - assicura il Polo Museale del Piemonte, che gestisce il complesso - per consentire ai visitatori l'accesso in piena sicurezza entro fine giugno".

"Accogliamo con estremo stupore - rimarca il Polo - la notizia delle sollecitazioni per la riapertura che ci avrebbe fatto il Comune di Racconigi, visto che non ha mai chiesto alla direzione del Polo Museale informazioni sugli sviluppi dei lavori nel parco, né ha sollecitato notizie sulla riapertura".

"L'amministrazione comunale e il sindaco - aggiunge - producono da tempo dichiarazioni lesive della reputazione di un organo periferico del Ministero per i beni culturali, arrecando gravi danni all'immagine di tutta la Pubblica amministrazione".

Il parco era stato chiuso nell'agosto scorso per motivi di sicurezza, dopo la caduta di un albero che aveva fatto crollare una porzione del muro di cinta adiacente a una strada aperta alla circolazione.