Appendino, pm indagano per minaccia

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - La procura di Torino ha aperto formalmente un fascicolo d'inchiesta sul caso del proiettile destinato alla sindaca Chiara Appendino e intercettato due giorni fa dalla polizia municipale in Comune. Si procede per minacce aggravate. Al momento non è possibile tracciare nessun collegamento con la lettera minatoria ricevuta dalla sindaca lo scorso novembre. La pista anarchica, inoltre, al momento viene esclusa dagli investigatori.