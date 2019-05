Truffa online,vende tavolo e perde soldi

(ANSA) - BIELLA, 15 MAG - Aveva messo in vendita on line un tavolo in legno ma invece di incassare il denaro ha poi scoperto che sulla carta Poste Pay gli erano stati addebitati 1.540 euro.

I carabinieri hanno individuato il presunto autore del colpo, un giovane di 20 anni residente a Dalmine (Bergamo), che è stato denunciato per truffa.

La vittima, un uomo di 47 anni, residente in Valle Elvo, nel Biellese, era stato contattato dal finto interessato e dopo aver trovato un accordo per le modalità di pagamento aveva eseguito la ricarica a uno sportello Atm scoprendo però che anziché ricevere i soldi gli erano stati rubati.