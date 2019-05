Too good to go,14 milioni di pasti salvati

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Sono più di 14 milioni i pasti salvati grazie a Too good to go, l'app che combatte lo spreco alimentare, attiva dopo Milano anche a Torino. Nata in Danimarca, è presente in 10 Paesi europei con 10 milioni di utenti e in Italia 560.000 download. L'app è stata presentata al ristorante Del Cambio, che ha aderito con il brand Farmacia Del Cambio.

"Ogni anno in Italia si sprecano 10 milioni di tonnellate di cibo, pari a 15 miliardi di euro l'anno. Vogliamo creare una rete antispreco. Abbiamo 2.500 partner, come Carrefour, i ristoranti biologici ExKi, Eataly, panifici", spiega Eugenio Sapora, general manager. "Un'iniziativa che trova a Torino la sensibilità giusta per crescere", commenta l'assessore Alberto Unia.

Ristoratori e commercianti iscritti all'app possono mettere in vendita le Magic Box, con una selezione a sorpresa di prodotti invenduti a fine giornata. I consumatori possono acquistarle a prezzi tra i 2 e i 6 euro: basta ordinarla, pagarla tramite l'app e ritirarla nella fascia oraria indicata.