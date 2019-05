Cairo, Superchampions è da azzerare

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Quello di una Superchampions "è un progetto mal pensato e che va azzerato, perché non può essere tolto il merito conquistato sul campo per l'accesso in Europa: significherebbe cambiare anche la testa della gente, così come sarebbe un grave affronto ai tifosi giocare l'Europa di sabato e domenica al posto dei campionati nazionali". Lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo al panel 'AWords' della Lega di A a Roma. "Squilibrerebbe tutto. Lo vogliono solo in pochissimi club, non si può cambiare tutto per pochissimi", aggiunge Cairo rimarcando una "totale chiusura" al progetto Uefa ed Eca.