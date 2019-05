Wake Up Europe! festival su temi europei

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - A pochi giorni dalle elezioni europee Torino ospita la prima edizione del Wake Up Europe! Festival, evento internazionale dedicato alle grandi sfide del nostro tempo, per riflettere con l'aiuto di importanti film documentari sulle risposte che i cittadini si attendono dall'Ue.

Organizzato dalla Wake Up Fondation, charity britannica fondata nel 2013 a Londra dalla regista e giornalista Annalisa Piras e da Bill Emmott, scrittore e ex direttore dell'Economist, il programma presenta al Cinema Massimo una "selezione per la riflessione", 10 grandi film documentari, molti presentati per la prima volta in Italia, scelti tra i migliori prodotti nel mondo per la loro capacità di ispirare un dibattito sui temi cruciali per il futuro, quali il cambiamento climatico, i pericoli di una tecnologia onnipresente, il capitalismo senza regole, la crisi della democrazia, la parità di genere, la guerra alle porte dell'Europa, i fondamentalismi religiosi, i fenomeni migratori e le politiche di integrazione.