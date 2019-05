Torna a Ivrea La grande invasione

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Concita De Gregorio, Gianni Mura, Darwin Pastorin, Matteo Nucci, Ferruccio De Bortoli, i finalisti del Premio Strega, gli stranieri Damon Krukowski, Stefan Merrill Block e Ottessa Moshfegh. Sono alcuni ospiti del festival della lettura La grande invasione, a Ivrea dal 31 maggio al 2 giugno.

Per la sezione La piccola invasione ci saranno Chiara Carminati e Franco Lorenzoni.

Curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Lucia Panzieri e Silvia Trabalza per la Piccola invasione, La grande invasione è il festival della lettura, in tutte le declinazioni: narrativa e saggistica, racconto e giornalismo, illustrazione e poesia, musica e teatro, fotografia e cinema. Ivrea accoglierà scrittori, giornalisti e artisti, in tutta la città, dalla Chiesa di Santa Marta al Museo Civico Garda, dal Teatro Giacosa allo Zac!, in librerie, locali e ristoranti. Anche quest'anno il Castello di Parella, sede di Vistaterra, ospiterà alcuni incontri.