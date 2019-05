'Salvini-Coniglio', il gioco dei No Tav

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Il vicepremier Matteo Salvini è chiamato "Capitan Coniglio". Poi ci sono "il Chiampa", alias il governatore Sergio Chiamparino, "il Santo Buco" di Chiomonte, l'ex senatore Stefano Esposito, alcune aziende e, naturalmente, le sette "madamine" Pro-Tav. Tra satira, protesta e goliardia i No Tav lanciano su internet una sorta di gioco da tavola, "The Madamin's Game", dove si propone ai partecipanti di 'ritagliare e incollare' le sagome di quelli che sono considerati i principali oppositori al movimento della Valle di Susa.

Salvini, ritratto con un caschetto da minatore, è indicato come "Il vero garante politico dell'operazione Tav". Il nomignolo di "Capitan Coniglio" gli viene attribuito perché quando si è presentato in Valle di Susa "i No Tav erano pronti ad accoglierlo a modo loro ma è rimasto tutto il giorno dietro decine di agenti antisommossa". Le 'protagoniste indiscusse' restano comunque le madamine, accomunate da una caratteristica: "vengono tutte dai salotti della Torino che conta".