Più imprese investono nella cultura

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Crescono, in qualità e quantità, le imprese che scelgono di sostenere la cultura. E' il quadro che emerge dal Premio 'Cultura + Impresa', dedicato ai migliori progetti in Italia di sponsorizzazioni e partnership culturali, produzioni culturali d'impresa e applicazioni dell'Art Bonus, che ha annunciato il 14 maggio i vincitori. Ad aggiudicarsi la sesta edizione il progetto 'Una Cena così non la puoi perdere', di Museo del Cenacolo Vinciano e Eataly, 'Nuvola Lavazza. Hub delle Idee', di Lavazza, e 'Campagna Istituzionale Art Bonus', della Regione Lazio.

Menzioni speciali sono state aggiudicate a Venice Art Factory e Generali Italia, Ogr L'Associazione Unesco Giovani + Flixbus Italia per i progetti under 35, mentre a Beyond va quella per la Digital Innovation in Arts e alla Fondazione La Raia per le Fondazioni d'Impresa.

La consegna dei premi il prossimo 20 maggio, a Milano.

'Cultura + Impresa' è la principale iniziativa dedicata alle best practice del settore.